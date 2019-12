Auf zwei Start- und Landebahnen des Köln Bonn Airport wird am 11. und 12. Dezember routinemäßig Gummiabrieb entfernt.

Den Anfang macht am 11. Dezember die Querwindbahn – die Arbeiten finden hier von 8 bis 17 Uhr statt. Der Flugbetrieb wird währenddessen über die große Start- und Landebahn abgewickelt.

Letztere wiederum ist einen Tag später an der Reihe: Hier wird am 12. Dezember ebenfalls von 8 bis 17 Uhr Gummiabrieb entfernt. Der Flugbetrieb findet derweil auf der Querwindbahn statt. Sollten witterungsbedingt an einem der beiden Tage keine Arbeiten möglich sein, ist der 13. Dezember als Reservetag vorgesehen.

Die kleine Parallelbahn steht aufgrund der Sanierungsarbeiten an Rollweg Bravo derzeit nicht zur Verfügung.