Im Berichtsjahr 2019 konnten die Flugzeugproduzenten in der General Aviation 1.324 Kolbenmotorflugzeuge (Vorjahr 1.137) ausliefern, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 16,4 Prozent. Bei den Turbopropeller Maschinen war der Ausstoß mit 525 Flugzeugen (Vorjahr 592) um 11,3 Prozent tiefer ausgefallen als ein Jahr zuvor. Die Business Jets verzeichneten ein grosses Plus von 15,1 Prozent, hier konnten 809 Maschinen (Vorjahr 703) ausgeliefert werden. Gesamthaft konnten in der General Aviation 2.658 Flugzeuge (Vorjahr 2.432) ausgeliefert werden, das entspricht einem Wachstum von 9,3 Prozent.

Die Umsätze haben sich wie der Absatz von Flugzeugen ebenfalls positiv entwickelt, diese gingen von 20,6 Milliarden US Dollar auf 23,5 Milliarden US Dollar um 14,3 Prozent nach oben. Mit diesen Zahlen kann die Vereinigung zufrieden sein, die Preise scheinen sich zu stabilisieren und die höheren Auslieferungszahlen mussten nicht nur über tiefere Preise erzielt werden.

Die Branche leidet seit der Finanzkrise im Jahre 2008 unter stark rückläufigen Absatzzahlen, zeigte aber auch immer wieder leichte Erholungstendenzen. Eine leichte Erholung zeichnet sich nun bereits seit zwei Jahren wieder ab, diese fiel im letzten Jahr mit einem Umsatzanstieg von 14,3 Prozent relativ stark aus.