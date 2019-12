Erst im Juli 2019 wurde Finnair bei den World Airline Awards in London von Skytrax zum neunten Mal in Folge als beste Fluggesellschaft Nordeuropas ausgezeichnet. Diese World Airline Awards gelten als primärer Maßstab für die Zufriedenheit von Passagieren vom Check-In über Boarding, Sitzkomfort, Sauberkeit der Kabine, Speisen, Getränke, Entertainmentsystem an Bord bis hin zur Freundlichkeit des Personals. „Mit Finnair haben wir einen starken Premiumpartner in Salzburg, der neben seinem Charterprogramm ab Sommer 2020 auch Linienflüge zwischen Helsinki und Salzburg aufnehmen wird. Mit dieser Verbindung erreichen wir nicht nur die Finnen, die gerne nach Salzburg kommen, sondern auch unsere heimischen Passagiere, die den Norden entdecken wollen. Wichtig ist jedoch der große Nebeneffekt dieser neuen Linienverbindung – wir erreichen mit der Umsteigewelle in Helsinki viele Gäste aus dem asiatischen und indischen Raum, die in unsere Region reisen wollen“, so Flughafenprokurist Christopher Losmann, Bereichsleiter Verkehr & Sales. Es waren lange und sehr gute Verhandlungen mit dem finnischen National Carrier. Je nach Buchungslage werden für die Linienverbindung ein Airbus A319 oder ein Embraer 190 eingesetzt. Die Flüge können unter www.finnair.com gebucht werden. Da Finnair Partner im weltumspannenden Oneworld Allinazsystem ist, können Kunden auf eine breite Palette an Angeboten innerhalb des Netzwerkes von Oneworld zurückgreifen. Für Salzburg ist diese neue Linienverbindung sowohl für den Incoming-Tourismus, als auch für Outgoing Passagiere interessant.

Ab der finnischen Hauptstadt bieten sich viele Umsteigemöglichkeiten etwa nach Japan, Nordchina oder Ostrussland an. Erst im Juni 2018 konnte Finnair eine strategische Partnerschaft mit Cathay Pacific Airlines (Sitz in Hongkong) abschließen und eine Codeshare-Vereinbarung treffen. Diese gilt für Flüge, die von Cathay Dragon zwischen Hongkong und ausgewählten Flugzielen in Asien (Hanoi und Danang in Vietnam, Yangon in Myanmar, Phnom Penh und Siem Reap in Kambodscha). Wichtig ist immer, dass Flugzeuge auch gefüllt werden. Mit Partnern wie Finnair und dem großen Passagier-Potential in Helsinki wird auch die Linienverbindung nach Salzburg ein Erfolg werden. „Die beiden Linienflugverbindungen von Salzburg nach Helsinki, die ab Sommer 2020 angeboten werden, sind eine großartige Ausgangsbasis für die Partnerschaft des Flughafens Salzburg mit Finnair. Wir planen, diese Kooperation künftig auszubauen und weiterzuentwickeln“, so Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer.