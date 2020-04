Emirates SkyCargo operiert derzeit in einem sich schnell verändernden globalen Umfeld und hat daher seinen Flugbetrieb und das Streckennetz entsprechend angepasst. So stellt die Frachtdivision von Emirates nicht nur den erleichterten Transport von wichtigen Gütern sicher, sondern hält zudem globale Lieferketten am Laufen und unterstützt so Volkswirtschaften und Unternehmen auf der ganzen Welt.

Emirates SkyCargo hat zu diesem Zweck einen neuen Flugplan für seinen weltweiten Frachtbetrieb angekündigt, der auch Frachtflüge mit seinen Boeing 777-Passagierflugzeugen umfasst. Diese bieten rund 40 Tonnen Fracht im Unterdeck pro Flug und ergänzen die Frachtkapazität der Emirates-Frachterflotte.

Die reinen Frachtflüge werden dabei mehr als 30 Ziele im Nahen Osten, in Afrika, Asien, Europa und Australien anfliegen. Auch Zürich steht auf dem Flugplan: Ab dem 4. April fliegt Emirates zweimal wöchentlich jeweils dienstags und samstags mit einer Boeing 777-300ER zwischen der grössten Stadt der Schweiz und Dubai und transportiert dabei ausschliesslich Fracht. Der gesamte aktualisierte Flugplan kann hier eingesehen werden: https://www.skycargo.com/services-alerts/. Neben diesem Linienbetrieb wird Emirates SkyCargo zudem weiterhin Charter- und Ad-hoc-Flüge auf der Grundlage der Marktnachfrage durchführen.

So etwa in Brasilien: Am Montag, den 30. März 2020, landete ein Emirates SkyCargo-Flug mit 500.000 COVID-19-Testkits am Flughafen von São Paulo, die die Emirates-Frachtdivision zuvor von Guangzhou über Dubai nach Brasilien transportiert hatte. In derselben Woche führte Emirates zudem zwei Sondercharter mit fast 200 Tonnen medizinischen Hilfsgütern wie Hand-Desinfektionsmitteln und Gesichts-Schutzmasken von Hongkong nach Sydney durch.

Im Rahmen eines weiteren Sondercharter-Services transportierte ein Boeing 777-Frachter der Fluggesellschaft darüber hinaus fast 100 Tonnen Hilfsgüter einschliesslich Krankenhausausrüstung nach Mailand, weitere 55 Tonnen temperatursensible Arzneimittel wurden von Mumbai nach New York geflogen.

Konsolidierung des Flugbetriebs am internationalen Flughafen Dubai

Ab dem 1. April 2020 wird Emirates SkyCargo seine gesamte Frachtabfertigung am Dubai International Airport (DXB) konsolidieren und den Betrieb am Emirates SkyCentral DWC, dem Terminal für die Abfertigung der Emirates-Frachter, vorübergehend einstellen. Damit soll ein reibungsloser Frachtbetrieb zwischen den normalen Emirates SkyCargo-Frachterflügen und den neuen Sonder-Frachtflügen, die auf der Passagierflugzeugflotte von Emirates angeboten werden, gewährleistet werden.

Über Emirates SkyCargo

Emirates SkyCargo, die weltweit grösste internationale Frachtfluggesellschaft verbindet Frachtkunden mit über 155 Städten auf sechs Kontinenten. Emirates SkyCargo bietet Frachtkapazitäten auf seiner Flotte von 270 Flugzeugen, darunter 11 Frachter vom Typ Boeing 777-F. Die Luftfrachtgesellschaft betreibt an ihrem Hub in Dubai zwei hochmoderne Frachtterminals und entwickelt spezielle Luftfrachtprodukte für unterschiedliche Branchen.