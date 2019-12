Für die meisten der rund 70 Kinder wird der 7. Dezember 2019 für immer ein ganz besonderer Tag sein: Nämlich der Tag, an dem sie zum Nordpol reisten, um den Weihnachtsmann zu besuchen! Möglich machte dieses eindrückliche Erlebnis die Fluggesellschaft United Airlines, die mit ihrem Event „Fantasy Flight“ bereits seit mehr als 25 Jahren benachteiligten Kindern in den USA einen ganz besonderen Tag schenkt.

In Deutschland kamen etwa sechs Dutzend Kinder überwiegend im Alter zwischen 6 und 12 Jahren in den Genuss dieser Initiative; Kinder, die eher am Rand der Gesellschaft stehen und schon in frühen Jahren Hunger, mangelnde Zuwendung und Ausgrenzung erleben. Die Arche Frankfurt tritt dieser Benachteiligung entgegen und hilft Kindern, durch gesundes Essen, liebevolle Betreuung, Hausaufgabenhilfe und emotionale Sicherheit, positiv und mit Selbstwertgefühl ausgestattet in die Zukunft zu schauen. Bundesweit feiert „Die Arche – christliches Kinder- und Jugendwerk e.V.“ im nächsten Jahr bereits ihr 25-jähriges Bestehen in Deutschland, der erste Standort der vier Frankfurter Archen begeht im Januar 2020 das 10-jährige Jubiläum.

Abenteuertour auf dem Flughafen

Riesengroß war jedenfalls die Freude der „Arche“-Kinder, als sie sich am 7. Dezember pünktlich um 10 Uhr in der schicken Eventlocation „Forum“ des Flughafens Frankfurt trafen – und mit großen Augen ganz gespannt dem quirligen Treiben des Airports zusahen. Dass sie in Kürze zum Weihnachtsmann fliegen, konnten viele der Kids noch immer nicht glauben. Nach einem kleinen Frühstück ging es dann los: In kleinen Gruppen und aufmerksam begleitet von United Airlines Mitarbeitern wurden zuerst der Security Check erobert und danach sogleich das Gate in Beschlag genommen. Tausende Fragen flogen durch die Luft und die Aufregung war zu spüren. Mit der Bordkarte fest in der Hand wurde alsdann die Boeing 777-200 geentert und los ging die „wilde Fahrt“ – denn United Airlines Deutschland verzichtete zu Gunsten des Klimas auf einen echten Flug und ließ die Maschine dafür über den Flughafen „fahren“.

Für die glücklichen Kinder machte das überhaupt keinen Unterschied, so groß war die Vorfreude auf den Weihnachtsmann. Denn während die kleinen Abenteurer ihr Erlebnis „Fliegen“ in vollen Zügen genossen, dekorierten die freiwilligen Helfer von United das „Forum“ in ein glitzerndes Weihnachtswunderland. Mit Erfrischungs- und Spielstationen, aber auch mit Ruheecken und dem heißbegehrten Wohnzimmer des Weihnachtsmanns wurde so auf die Rückkehr der „Arche“-Kinder gewartet. Diese ließen sich in den nächsten Stunden ausgiebig verwöhnen, spielten, tobten oder warteten geduldig auf ihre Zeit mit dem Weihnachtsmann. So ging ein erlebnisreicher Tag zu Ende, der für die meisten Kinder „der schönste Tag meines Lebens war“, wie die kleine siebenjährige Peggy es formulierte.

Guido Dias Araujo, Regional Director Sales, Continental Europe & Iberia bei United: „Es war uns eine große Freude und Anliegen zugleich, den ‚Fantasy Flight‘ erstmals auch in Deutschland umzusetzen. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der Arche Frankfurt dieses tolle Weihnachtserlebnis für die Kinder gestalten durften. Alle haben großen Einsatz gezeigt, damit es ein voller Erfolg werden konnte, und ich bin sehr stolz auf das Team von United, das viel Zeit und Leidenschaft investiert hat, dieses Ereignis Wirklichkeit werden zu lassen."

Daniel Schröder, Leiter der Arche in Frankfurt, dazu: „Die meisten Kinder, die zu uns kommen, stammen aus sozial benachteiligten Familien und haben häufig stark eingeschränkte Bildungschancen. Dagegen arbeiten wir seit Jahren konsequent an, unter anderem mit gesundem Essen, aber auch durch emotionale Stabilität, individuelle Lernbetreuung sowie kreative und sportliche Aktivitäten. Unseren Kindern die Möglichkeit geben zu können, einmal zum Weihnachtsmann ‚zu fliegen‘ und ihnen einen Tag zu schenken, den sie normalerweise so nie haben würden, war einfach wunderbar. Wir sind sehr, sehr dankbar für dieses Erlebnis.“

Die Arche Deutschland

Im Kampf gegen Kinderarmut in Deutschland engagiert sich die Arche insbesondere für Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen. Gegründet wurde der Verein auf Initiative von Pastor Bernd Siggelkow 1995 in Berlin-Hellersdorf. Mittlerweile gibt es bundesweit rund 25 Standorte, an denen über 4.000 Kinder und Jugendliche erreicht werden. Weitere Anlaufstellen gibt es zudem in der Schweiz und Polen. Mehr Informationen gibt es unter www.kinderprojekt-arche.de.

United in Deutschland

United fliegt Deutschland seit fast 30 Jahren an. Ab Frankfurt bestehen tägliche Ganzjahresverbindungen nach New York/Newark, Chicago, Washington/Dulles, San Francisco, Houston und Denver. München wird ganzjährig mit New York/Newark, Chicago, Washington/Dulles, San Francisco und Houston verbunden. United bedient außerdem ab Berlin/Tegel ganzjährig New York/Newark. Alle Flüge sind mit komfortablen Anschlüssen an den Drehkreuzen in das weitverzweigte amerikanische Streckennetz von United eingebunden. Die Flüge können über die Website united.com, über Reisebüros oder per Telefon 069-50-985-051 gebucht werden.

United Airlines