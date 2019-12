Vom 24. Dezember 2019 bis zum 14. Januar 2020 wird Moldawiens Hauptstadt dienstags, donnerstags und samstags um jeweils 19.35 Uhr ab Dortmund angeflogen. Ab dem Sommerflugplan 2020 fliegt die ungarische Airline Chi?in?u dauerhaft drei Mal pro Woche an.

Guido Miletic, Abteilungsleiter Marketing & Sales, begrüßt die Frequenzerhöhung: „Die Stecke nach Chi?in?u erfreut sich seit der Einführung vor einem Jahr durchgängig einer hohen Beliebtheit. Die gute Auslastung und die Stationierung eines dritten Flugzeuges in Chi?in?u nimmt Wizz Air zum Anlass, die Frequenz von und nach Dortmund ab dem Sommerflugplan dauerhaft zu erhöhen. Bereits zu Weihnachten können unsere Fluggäste die Flexibilität von drei Umläufen pro Woche nutzen.“

Seit der Streckeneröffnung am 16. Dezember 2018 fliegt Wizz Air Chi?in?u vom Dortmund Airport aus zwei Mal pro Woche an. In der Hauptstadt kommen kulturinteressierte Besucher und Liebhaber von Theatervorstellungen voll auf ihre Kosten. Darüber hinaus ist ein Urlaub in Chi?in?u für alle Weinliebhaber ein Muss – nur wenige Kilometer entfernt befinden sich einer der größten Weinkeller der Welt.