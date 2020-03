Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Februar 2020 um 0,4 Prozent auf 1,643 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde mit 1,956 Milliarden Sitzplatzmeilen auf Vorjahresniveau gehalten. Die Auslastung lag bei 84,0 Prozent, das waren 0,4 Prozentpunkte mehr als im Februar 2019.

Mit Copa Airlines flogen im Berichtsjahr 2019 insgesamt 10,474 Millionen Fluggäste, das waren vier Prozent mehr als im Berichtsjahr 2018.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 80 Destinationen in 33 Ländern an. Die Flotte von Copa besteht aus 82 Boeing 737-800, sechs Boeing 737 MAX 9 und 14 Embraer 190.