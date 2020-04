Die Fluggesellschaft Copa Airlines konnte im Geschäftsjahr 2020 einen Nettogewinn von 247 Millionen US Dollar erwirtschaften, das war fast dreimal so viel wie ein Jahr zuvor.

Der Umsatz ist bei der Airline aus Panama um 1,1 Prozent auf 2,707 Milliarden US Dollar angestiegen, während sich die Betriebskosten um 6,2 Prozent auf 2,361 Milliarden US Dollar verbilligten. Der Betriebsgewinn erreichte 346,154 Millionen US Dollar, im Vorjahr erwirtschaftete Copa noch einen Betriebsgewinn von 159,464 Millionen US Dollar. Die Betriebsgewinnmarge erreichte im letzten Berichtsjahr bei Copa Airlines solide 12,8 Prozent. Der Yield lag nach den Berechnungen von Copa durchschnittlich bei 12,3 Cent pro Sitzplatzmeile, das entspricht einem leichten Plus von 2,0 Prozent.

Im vierten Quartal erreichte der Nettogewinn 2,7 Millionen US Dollar ein Jahr zuvor resultierte noch ein Nettoverlust von 155,8 Millionen US Dollar. Der Umsatz stieg im vierten Quartal 2019 um 3,9 Prozent auf 681,9 Millionen US Dollar. Den Betriebsgewinn gibt Copa für das vierte Quartal mit 17,8 Millionen Dollar an, im vierten Quartal 2017 resultierte noch ein Betriebsverlust von 126,4 Millionen US Dollar.

Mit Copa Airlines flogen im Berichtsjahr 2019 insgesamt 10,474 Millionen Fluggäste, das waren vier Prozent mehr als im Berichtsjahr 2018.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 80 Destinationen in 33 Ländern an. Die Flotte von Copa besteht aus 82 Boeing 737-800, sechs Boeing 737 MAX 9 und 14 Embraer 190.