Biman hat an der Dubai Airshow einen Auftrag für zwei weitere Boeing 787-9 Dreamliner finalisiert, die beiden Flugzeuge standen schon seit Oktober in den Bestellbüchern von Boeing.

Die Fluggesellschaft aus Bangladesch wird mit den beiden neu in Auftrag gegeben Boeing 787-9 ihre Dreamliner Flotte stärken, Biman Bangladesh betreibt bereits vier Boeing 787-8. Die zwei Boeing 787-9 kosten laut aktuellen Listenpreisen 585 Millionen US Dollar. Biman will mit den neuen Dreamliner ihr Langstreckennetz weiter ausbauen.