Gegenüber dem Vorjahresnovember wurde die Verkehrsleistung bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines um 3,6 Prozent auf 2,011 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, die Nachfrage hat sich um 5,9 Prozent auf 1,569 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 78,0 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Berichtjahres 13,661 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 5,2 Prozent gleichkommt.