Im Oktober 2019 konnte Alaska Airlines 2,943 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 1,9 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Oktober leicht Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresoktober um zwei Prozent auf 4,138 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 2,3 Prozent auf 4,932 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung ist mit 83,9 Prozent nur geringfügig um 0,3 Prozentpunkte zurückgegangen.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Alaska Airlines 29,688 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 1,1 Prozent weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

In der Alaska Air Group sind Alaska Airlines, Virgin America und Horizon Air zusammengefasst, mit diesen Fluggesellschaften flogen im Oktober 2019 insgesamt 3,913 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 4,5 Prozent. In den ersten zehn Monaten waren es 38,931 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 1,3 Prozent.

Die Regionaltochter Horizon Air transportierte im Oktober 970 Tausend Fluggäste, dies entspricht einem Zuwachs von 13,3 Prozent.