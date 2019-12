Die Verkehrsleistung wurde um 2,7 Prozent auf 24,016 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um 2,7 Prozent auf 20,896 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf hohe 87,0 Prozent.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 2,5 Prozent auf 1.202 Millionen Tonnen Kilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,4 Prozent auf 739 Millionen Tonnen Kilometer verschlechterte.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air France KLM 80,746 Millionen Passagiere, dies waren 2,4 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.

Mit der ganzen Air France KLM Gruppe flogen im Berichtsmonat November insgesamt 7,714 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 1,3 Prozent. In den ersten elf Monaten konnten die Fluggesellschaften der Air France KLM Gruppe 96,459 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,9 Prozent. In diesen Zahlen sind die Passagiere von Air France, KLM, Hop! und Transavia enthalten.