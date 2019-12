Air Astana gewinnt APEX-Award für Zentralasien für die beste Verpflegung und Unterhaltung an Bord.

Bei den 2020 APEX Regional Passenger Choice Awards hat Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, die Auszeichnung „Best Food & Beverage und Best Inflight Entertainment” in Zentralasien gewonnen. Die Preisverleihung der Airline Passenger Experience Association (APEX) fand kürzlich in Singapur statt.

Die Bewertung basiert auf Online-Rezensionen von Passagieren und wird von einer unabhängigen externen Auditgesellschaft überprüft. Über eine Million Flüge von mehr als 600 Fluggesellschaften weltweit wurden mit einbezogen. Passagiere konnten Airlines in fünf Kategorien bewerten: Sitzkomfort, Service an Bord, Speisen und Getränke, Entertainment-System sowie WLAN-Angebot.

APEX ist eine europäische Ratingagentur, die den Passagierservice weltweit bewertet und als eine der renommiertesten und angesehensten Ratingorganisationen der Luftfahrtindustrie gilt.

Im September 2019 wurde Air Astana mit dem begehrten Fünf-Sterne-Airline-Rating in der Kategorie „Major Airlines“ im zweiten Jahr in Folge ausgezeichnet.